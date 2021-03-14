ТАСС: США безуспешно пытаются выйти на контакт с КНДР

Правительство США продолжает обзор своей политики в отношении КНДР, Вашингтон около месяца предпринимал попытки связаться с Пхеньяном, но безуспешно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — сказал представитель.

По его словам, Вашингтон шёл на контакты в целях снижения риска эскалации.

Он отметил, что активного диалога с КНДР нет уже более года.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона намерена продолжать добиваться денуклеаризации КНДР.