ТАСС: США безуспешно пытаются выйти на контакт с КНДР

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Правительство США продолжает обзор своей политики в отношении КНДР, Вашингтон около месяца предпринимал попытки связаться с Пхеньяном, но безуспешно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — сказал представитель.

По его словам, Вашингтон шёл на контакты в целях снижения риска эскалации.

Он отметил, что активного диалога с КНДР нет уже более года.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона намерена продолжать добиваться денуклеаризации КНДР.

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