США намерены продолжать добиваться денуклеаризации КНДР

Короткая ссылка
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона намерена продолжать добиваться денуклеаризации КНДР.
США намерены продолжать добиваться денуклеаризации КНДР
  • globallookpress.com

«Мы продолжим добиваться денуклеаризации Северной Кореи, мы будем изучать всю доступную информацию», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что администрация США в настоящий момент проводит обзор своей политики в отношении КНДР.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон считает, что Северная Корея «представляет серьёзную угрозу нашему миру и безопасности».

Ранее представители Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии провели встречу по КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить