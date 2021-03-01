США намерены продолжать добиваться денуклеаризации КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона намерена продолжать добиваться денуклеаризации КНДР.

«Мы продолжим добиваться денуклеаризации Северной Кореи, мы будем изучать всю доступную информацию», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что администрация США в настоящий момент проводит обзор своей политики в отношении КНДР.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон считает, что Северная Корея «представляет серьёзную угрозу нашему миру и безопасности».

Ранее представители Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии провели встречу по КНДР.