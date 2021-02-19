США, Южная Корея и Япония провели встречу по КНДР
- Reuters
«Обсуждался продолжающийся пересмотр политики США по КНДР и была подчёркнута необходимость продолжения тесного сотрудничества и координации», — говорится в сообщении.
К тому же в ведомстве отметили, что администрация американского президента Джо Байдена «привержена укреплению союзнических отношений США, особенно с ключевыми партнёрами в Северо-Восточной Азии — Японией и Республикой Корея».
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится в тесном контакте с союзниками по вопросу Северной Кореи.