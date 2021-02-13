В США рассказали о контактах с союзниками по вопросу КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится в тесном контакте с союзниками по вопросу Северной Кореи.

Об этом он сказал на брифинге.

«Я бы не стал говорить о конкретных сроках, когда вы сможете увидеть последующие шаги в этом процессе, но эта координация продолжается очень активно», — цитирует его РИА Новости.

Прайс также отметил, что ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали КНДР с коллегами из других стран.

Ранее RT ознакомился с грантом, в котором говорится, что США намерены выделить до $4 млн на программу по борьбе с развитием ядерного оружия в КНДР.