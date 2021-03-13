США поддержали Польшу в дипломатическом споре с Белоруссией

Посольство США в Минске поддержало Польшу в связи с высылкой её дипломатов белорусскими властями. Вашингтон призвал Минск соблюдать международные обязательства.

«Соединённые Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают высылку трёх дипломатических и консульских сотрудников польских консульств в Бресте и Гродно. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства по отношению к дипломатам в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

9 марта МИД Белоруссии сообщил, что консул генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат» в Бресте. Дипломату вручили ноту с предложение покинуть Белоруссию.

В Минске также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

В ответ на это Польша решила выслать белорусского дипломата. Такой шаг в Минске назвали «чрезмерным, асимметричным и деструктивным» и предложили руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть территорию Белоруссии в течение 48 часов.

12 марта власти Польши вновь ответно выслали из страны двух белорусских консулов.