Польша высылает двух белорусских консулов

Власти Польши высылают из страны двух белорусских консулов. Об этом заявили в польском Министерстве иностранных дел.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности, МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве», — написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач.

9 марта МИД Белоруссии сообщил, что консул Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат» в Бресте. Дипломату вручили ноту с предложение покинуть Белоруссию.

В Минске также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

В ответ на это Польша решила выслать белорусского дипломата. Такой шаг в Минске назвали «чрезмерным, асимметричным и деструктивным» и предложили руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть территорию Белоруссии в течение 48 часов.