МИД Белоруссии предложил консулу Польши в Бресте покинуть страну

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МИД Белоруссии вручил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны.
МИД Белоруссии предложил консулу Польши в Бресте покинуть страну
  • РИА Новости

Как пояснили в министерстве, 9 марта временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест из-за участия консула в мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья), которое прошло в Бресте 28 февраля.

В нём также приняли участие представители связанных с Польшей неправительственных и молодёжных организаций, говорится в сообщении МИД.

Там напомнили, что у Белоруссии есть принципиальная и последовательная позиция в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей — банды Бурого. 

«Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», — говорится в заявлении.

В Минске также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями». Там отметили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.

«Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права… В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», — заявили в МИД.

В декабре 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провале попытки насадить нацизм в стране.

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