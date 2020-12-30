Лукашенко заявил о провале попытки насадить нацизм в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провале попытки насадить нацизм в стране.
Лукашенко заявил о провале попытки насадить нацизм в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, внешним силам не удалось этого сделать, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов.

«Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина (из-за него. — RT)», — отметил он.

Лукашенко добавил, что ведущую роль в организации уличных беспорядков в Белоруссии «играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты».

«Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма.

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