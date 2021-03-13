В ФРГ выразили надежду на реальную конкуренцию вакцин в Европе

Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель надеется, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» такие же шансы на одобрение в Евросоюзе, как у других препаратов.

«Я надеюсь, что у «Спутника V» те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе», — сказала она РИА Новости.

Как пишет агентство, представители делегации «АдГ» встретились с разработчиками «Спутника V» и с представителями РФПИ и обсудили вакцинацию в России и ЕС.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Как заявили в ведомстве, регулятор намерен проверить соответствие препарата стандартам Евросоюза, любое решение ведомства будет основано исключительно на научных данных.