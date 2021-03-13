В Италии одобрена вакцина Johnson & Johnson

Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) дало разрешение на использование вакцины компанией Janssen-Cilag, фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson.

«Aifa разрешило вакцину Janssen Johnson & Johnson для предотвращения заболевания COVID-19 для лиц старше 18 лет», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что решение принято в соответствии с указаниями Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Препарат будет предоставлен за счёт Национальной службы здравоохранения.

Ранее стало известно, что правительство Италии приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений предосторожности.