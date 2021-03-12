Франция одобрила использование четвёртой вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает радиостанция FranceInfo.
Уточняется, что вакцинацию препаратом этой компании могут проходить люди от 18 лет и старше, в том числе люди от 65 лет и (или) с риском развития тяжёлых форм заболевания COVID-19.
При этом подчёркивается, что первые прививки в Европе этой вакциной могут быть сделаны не раньше апреля.
Ранее сообщалось, что Европейский лекарственный регулятор одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, которая разработана компанией Janssen.
Позднее своё одобрение для использования данной вакцины выдала Еврокомиссия.