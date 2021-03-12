Представители властей Афганистана примут участие в московской встрече

Правительство Афганистана примет участие во встрече в Москве, которая пройдёт 18 марта. Об этом заявили в Кабуле. При этом власти ещё не определились, кто будет представлять государство.

Об этом заявил помощник представителя МИД Афганистана Хамид Тахзиб.

«Что касается встречи в Москве 18 марта, правительство Афганистана приветствует усилия по установлению постоянного мира в стране. Правительство Афганистана примет участие в московской встрече, сейчас идут консультации по вопросу, кто именно будет его представлять», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, они намечены на 18 марта в Москве.

Ожидается присутствие афганских политических деятелей и делегации от талибов.

Все приглашённые участники подтвердили своё участие в мероприятии.