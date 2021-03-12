Байден рассказал, как американцы смогут отметить 4 июля

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Президент США Джо Байден заявил, что американцы смогут отметить День независимости 4 июля небольшими группами.
Байден рассказал, как американцы смогут отметить 4 июля
  • Reuters

«Если мы сделаем все это (вакцинируемся — RT), если каждый сделает то, что должен, если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Он отметил, что небольшие группы людей в этом случае смогут встретиться на праздник.

Ранее Байден заявил, что все американцы старше 18 лет должны получить доступ к вакцине от коронавируса к 1 мая.

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