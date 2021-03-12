Байден: все американцы старше 18 лет должны получить доступ к вакцине до 1 мая

Президент США Джо Байден заявил, что все американцы старше 18 лет должны получить доступ к вакцине от коронавируса к 1 мая.

«Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, сейчас прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам.

Он отметил, что это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность получить вакцину.

Ранее Байден предупредил о возможности роста заболеваемости коронавирусом.