Байден предупредил о возможности роста заболеваемости коронавирусом
- Reuters
Он отметил, что чем больше людей вакцинируется, тем быстрее будет побеждена пандемия.
Также Байден напомнил, что в США одобрена третья безопасная и эффективная вакцина, что «обеспечит более быстрый прогресс».
«Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов. Сейчас не время расслабляться», — заявил американский президент.
Ранее Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.