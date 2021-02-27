Байден предупредил о возможности роста заболеваемости коронавирусом

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Американский президент Джо Байден предупредил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может возрасти из-за появления новых штаммов вируса.
Байден предупредил о возможности роста заболеваемости коронавирусом
  • Reuters

Он отметил, что чем больше людей вакцинируется, тем быстрее будет побеждена пандемия. 

Также Байден напомнил, что в США одобрена третья безопасная и эффективная вакцина, что «обеспечит более быстрый прогресс».

«Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов. Сейчас не время расслабляться», — заявил американский президент.

Ранее Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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