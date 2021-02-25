В США продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введённый ранее экс-президентом Дональдом Трампом в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что режим чрезвычайной ситуации будет продлён после 1 марта 2021 года.

Срок продления режима ЧС не уточняется.

Ранее в США общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.