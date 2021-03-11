В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».

По мнению Новикова, исходя из этого заявления создаётся ощущение, что в японском политикуме вновь возникло желание «обострить тему того, что они называют проблемой «северных территорий».

«Периодически это случается... Поэтому ничего нового в этой ситуации нет... Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — пояснил депутат.

Ранее Каватао заявил о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».

В октябре 2020 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен поставить точку в переговорах по Курильским островам, а также будет стремиться подписать мирный договор с Россией.