В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».
В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах
  • РИА Новости

По мнению Новикова, исходя из этого заявления создаётся ощущение, что в японском политикуме вновь возникло желание «обострить тему того, что они называют проблемой «северных территорий».

«Периодически это случается... Поэтому ничего нового в этой ситуации нет... Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — пояснил депутат.

Ранее Каватао заявил о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».

В октябре 2020 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен поставить точку в переговорах по Курильским островам, а также будет стремиться подписать мирный договор с Россией.

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