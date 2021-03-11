Японский политолог заявил о необходимости показать возможность блокады Южных Курил

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Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».

Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал в своей статье для портала Newsweek Japan.

«Для того чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать основные маршруты снабжения между материковой частью России и четырьмя «северными островами», — заявил Каватао.

Политолог также подчеркнул необходимость выстраивания с Москвой таких отношений, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения «решения территориального вопроса».

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление обсуждения с Россией совместных проектов хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.

В октябре 2020 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен поставить точку в переговорах по Курильским островам, а также будет стремиться подписать мирный договор с Россией.

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