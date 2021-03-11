В Британии рассматривают введение новых санкций против военных Мьянмы

Великобритания рассматривает возможность введения дополнительных санкций против военных в Мьянме, сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

«Великобритания рассматривает возможность введения дополнительных санкций — мы уверены, что режиму нельзя позволять получать прибыль от злоупотребления властью и нарушений прав человека», — написал Рааб в Twitter.

Ранее Правительство Великобритании ввело новые санкции против военной верхушки Мьянмы.

23 февраля стало известно, что в связи с событиями в Мьянме США внесли в санкционные списки двух человек, связанных с военным руководством в стране.