В Британии рассматривают введение новых санкций против военных Мьянмы

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Великобритания рассматривает возможность введения дополнительных санкций против военных в Мьянме, сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
В Британии рассматривают введение новых санкций против военных Мьянмы
  • Reuters

«Великобритания рассматривает возможность введения дополнительных санкций — мы уверены, что режиму нельзя позволять получать прибыль от злоупотребления властью и нарушений прав человека», — написал Рааб в Twitter.

Ранее Правительство Великобритании ввело новые санкции против военной верхушки Мьянмы.

23 февраля стало известно, что в связи с событиями в Мьянме США внесли в санкционные списки двух человек, связанных с военным руководством в стране.

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