В Британии рассматривают введение новых санкций против военных Мьянмы
- Reuters
«Великобритания рассматривает возможность введения дополнительных санкций — мы уверены, что режиму нельзя позволять получать прибыль от злоупотребления властью и нарушений прав человека», — написал Рааб в Twitter.
Ранее Правительство Великобритании ввело новые санкции против военной верхушки Мьянмы.
23 февраля стало известно, что в связи с событиями в Мьянме США внесли в санкционные списки двух человек, связанных с военным руководством в стране.