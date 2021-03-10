Институт Коха заявил об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Третья волна коронавируса может ударить по Европе в ближайшее время, заявил президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19. — RT). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Вилер, что касается Германии, то там третья волна уже начинается, есть «чёткие сигналы».

Он призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней».

Профессор также подчеркнул важность вакцинации. Если не будет привито достаточно людей, то осенью в ФРГ и других европейских странах вернут ограничения, предупредил он.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года.