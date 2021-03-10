Институт Коха заявил об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Короткая ссылка
Третья волна коронавируса может ударить по Европе в ближайшее время, заявил президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.
Институт Коха заявил об угрозе третьей волны коронавируса в Европе
  • Reuters

«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19. — RT). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Вилер, что касается Германии, то там третья волна уже начинается, есть «чёткие сигналы».

Он призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней».

Профессор также подчеркнул важность вакцинации. Если не будет привито достаточно людей, то осенью в ФРГ и других европейских странах вернут ограничения, предупредил он.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить