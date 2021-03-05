В ВОЗ рассчитывают на окончание пандемии к началу 2022 года

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На окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать к началу 2022 года, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Die Welt.
В ВОЗ рассчитывают на окончание пандемии к началу 2022 года
  • Reuters

По его словам, он исходит из того, что 2021-й будет ещё одним годом COVID-19, однако уже более предсказуемым и управляемым.

«2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится», — цитирует Клюге РИА Новости.

При этом, как подчеркнул специалист, это не означает, что вирус исчезнет. Он отметил, что необходима «европейская солидарность» в вопросе вакцинации. Кроме того, очень важно, как страны будут снимать ограничения.

Ранее в ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавирусной инфекции в Европе.

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