В ВОЗ рассчитывают на окончание пандемии к началу 2022 года
- Reuters
По его словам, он исходит из того, что 2021-й будет ещё одним годом COVID-19, однако уже более предсказуемым и управляемым.
«2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится», — цитирует Клюге РИА Новости.
При этом, как подчеркнул специалист, это не означает, что вирус исчезнет. Он отметил, что необходима «европейская солидарность» в вопросе вакцинации. Кроме того, очень важно, как страны будут снимать ограничения.
Ранее в ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавирусной инфекции в Европе.