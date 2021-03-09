Суд в Турции вынес приговоры обвиняемым в убийстве посла Карлова

Суд в Анкаре приговорил к пожизненному тюремному заключению пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Ещё шесть человек получили от пяти до девяти лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, пять фигурантов оправданы.

По информации ТАСС, двое из приговорённых к пожизненному заключению обвиняются по статье о терроризме. Девять обвиняемых всё ещё находятся в розыске.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства. В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу о его убийстве.

О выясненных обстоятельствах преступления рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, перед убийством исполнитель — сотрудник полиции Турции Мевлют Мерт Алтынташ — обратился в больницу за справкой для освобождения от работы, также он заранее изучал обстановку места, где было совершено преступление, и миновал досмотр.