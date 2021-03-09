«Спутник V» смогут производить в Италии без одобрения ЕМА
«Конечно, да. Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения (в ЕС. — RT), то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», — цитирует его ТАСС.
8 марта Российский фонд прямых инвестиций и компания ADIENNE Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии.
Местное производство должны запустить в июле.