Школьник в США принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал
Об этом сообщила в Twitter местная полиция.
«Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно взорвал сделанное дома взрывное устройство, которое он принес в школу. Устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям самого 16-летнего и еще четырех одноклассников», — говорится в сообщении.
Школа была эвакуирована из-за ЧП.
Ранее сообщалось, что подросток погиб в результате стрельбы в школе в американском штате Арканзас.