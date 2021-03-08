В ВОЗ сравнили эффективность мер по COVID-19 против гриппа

Введённые ограничительные меры по коронавирусу положительно сказались на ситуации с заболеваемостью гриппом и другими сезонными инфекциями. Об этом заявила директор подразделения глобальной подготовки к инфекционным явлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Брийон.

«Действительно, мы следим за вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру, и несколько месяцев назад в южной части планеты мы увидели, что был крайне низкий уровень распространения гриппа. И в северной части мы также наблюдаем низкий уровень», — приводит РИА Новости её слова.

Брийон отметила, что организация рассматривает две гипотезы произошедшего.

«Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, принятые для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа», — заявила представитель ВОЗ.

Уточняется, что в текущем году также значительно сократилось распространение других сезонных инфекций.

Ранее Россия направила ВОЗ информацию о первом случае заболевания новым штаммом птичьего гриппа.