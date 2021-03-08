В ВОЗ сравнили эффективность мер по COVID-19 против гриппа
- Reuters
«Действительно, мы следим за вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру, и несколько месяцев назад в южной части планеты мы увидели, что был крайне низкий уровень распространения гриппа. И в северной части мы также наблюдаем низкий уровень», — приводит РИА Новости её слова.
Брийон отметила, что организация рассматривает две гипотезы произошедшего.
«Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, принятые для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа», — заявила представитель ВОЗ.
Уточняется, что в текущем году также значительно сократилось распространение других сезонных инфекций.
Ранее Россия направила ВОЗ информацию о первом случае заболевания новым штаммом птичьего гриппа.