В ВОЗ сравнили эффективность мер по COVID-19 против гриппа

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Введённые ограничительные меры по коронавирусу положительно сказались на ситуации с заболеваемостью гриппом и другими сезонными инфекциями. Об этом заявила директор подразделения глобальной подготовки к инфекционным явлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Брийон.
В ВОЗ сравнили эффективность мер по COVID-19 против гриппа
  • Reuters

«Действительно, мы следим за вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру, и несколько месяцев назад в южной части планеты мы увидели, что был крайне низкий уровень распространения гриппа. И в северной части мы также наблюдаем низкий уровень», — приводит РИА Новости её слова.

Брийон отметила, что организация рассматривает две гипотезы произошедшего.

«Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, принятые для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа», — заявила представитель ВОЗ.

Уточняется, что в текущем году также значительно сократилось распространение других сезонных инфекций. 

Ранее Россия направила ВОЗ информацию о первом случае заболевания новым штаммом птичьего гриппа.

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