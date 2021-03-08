Число умерших среди заболевших COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч

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Число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. Об этом сообщает AFP со ссылкой на итальянское Министерство здравоохранения.
Число умерших среди заболевших COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч
  • Reuters

Ранее в Италии одобрили применение британско-шведской вакцины AstraZeneca для пожилых старше 65 лет.

28 февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения.

5 марта число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 3 млн.

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