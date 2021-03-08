Число умерших среди заболевших COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч
- Reuters
#BREAKING Italy's official coronavirus death toll tops 100,000: health ministry pic.twitter.com/LPJtdY5bQ8— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2021
Ранее в Италии одобрили применение британско-шведской вакцины AstraZeneca для пожилых старше 65 лет.
28 февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения.
5 марта число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 3 млн.