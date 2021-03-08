Число умерших среди заболевших COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч

Число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. Об этом сообщает AFP со ссылкой на итальянское Министерство здравоохранения.

Reuters

#BREAKING Italy's official coronavirus death toll tops 100,000: health ministry pic.twitter.com/LPJtdY5bQ8 — AFP News Agency (@AFP) March 8, 2021 Ранее в Италии одобрили применение британско-шведской вакцины AstraZeneca для пожилых старше 65 лет. 28 февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения. 5 марта число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 3 млн.