В Италии число выявленных случаев коронавируса превысило 3 млн

В Италии за время пандемии зафиксировано более 3 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Минздрава страны.

Согласно опубликованной в Twitter информации, за сутки в Италии зарегистрировали 24 036 новых заболевших коронавирусом.

Общее число случаев COVID-19 составило 3 023 129.

За 24 часа скончались 297 пациентов с коронавирусом, за всё время — 99 271. Ещё 2 467 388 человек вылечились.

Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый, нигерийский штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам.

С 1 марта в ряде регионов Италии ужесточили действующие из-за COVID-19 ограничения.