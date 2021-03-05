В Италии число выявленных случаев коронавируса превысило 3 млн
- Reuters
Согласно опубликованной в Twitter информации, за сутки в Италии зарегистрировали 24 036 новых заболевших коронавирусом.
🔴 #Covid19 - La situazione in Italia al 5 marzo: https://t.co/8ciMmO9yfxpic.twitter.com/n29Q09KzOH— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) March 5, 2021
Общее число случаев COVID-19 составило 3 023 129.
За 24 часа скончались 297 пациентов с коронавирусом, за всё время — 99 271. Ещё 2 467 388 человек вылечились.
Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый, нигерийский штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам.
С 1 марта в ряде регионов Италии ужесточили действующие из-за COVID-19 ограничения.