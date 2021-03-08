В Италии разрешили применять вакцину AstraZeneca для лиц старше 65 лет

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В Италии одобрили применение британско-шведской вакцины AstraZeneca для пожилых старше 65 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
В Италии разрешили применять вакцину AstraZeneca для лиц старше 65 лет
  • Reuters

«Полученные научные данные показывают, что вакцина способна обеспечить значительную защиту (от коронавируса. — RT) даже в возрастной группе старше 65 лет», — говорится в заявлении.

Ранее в Канаде не рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям из-за недостаточной информации о её эффективности для этой возрастной группы.

В начале марта сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии

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