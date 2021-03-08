В Боливии выразили надежду на пересмотр США отношений с Южной Америкой

Глава МИД Боливии Рохелио Майта выразил надежду, что США пересмотрят отношения с латиноамериканскими странами и будут строить их на основе взаимного уважения.

«В отношении США мы ищем очень простого и одновременно очень сложного — мы ищем взаимного уважения, уважения нашего суверенитета, чтобы не было вмешательства в наши дела... Мы надеемся, что... США пересмотрят свою линию отношений с Латинской Америкой и Боливией», — цитирует его РИА Новости.

В январе Боливия заявила о готовности рассмотреть вопрос отправки посла в США спустя 12 лет перерыва в дипломатических отношениях.

В ноябре 2020 года президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна рассчитывает на улучшение отношений с США после победы Джо Байдена на выборах главы государства.