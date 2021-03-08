В Боливии выразили надежду на пересмотр США отношений с Южной Америкой

Короткая ссылка
Глава МИД Боливии Рохелио Майта выразил надежду, что США пересмотрят отношения с латиноамериканскими странами и будут строить их на основе взаимного уважения.
В Боливии выразили надежду на пересмотр США отношений с Южной Америкой
  • Reuters

«В отношении США мы ищем очень простого и одновременно очень сложного — мы ищем взаимного уважения, уважения нашего суверенитета, чтобы не было вмешательства в наши дела... Мы надеемся, что... США пересмотрят свою линию отношений с Латинской Америкой и Боливией», — цитирует его РИА Новости.

В январе Боливия заявила о готовности рассмотреть вопрос отправки посла в США спустя 12 лет перерыва в дипломатических отношениях.

В ноябре 2020 года президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна рассчитывает на улучшение отношений с США после победы Джо Байдена на выборах главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить