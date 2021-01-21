Боливия готова рассмотреть вопрос отправки посла в США

Боливия готова нормализовать отношения с США и рассмотреть вопрос отправки посла в эту страну спустя 12 лет перерыва в дипломатических отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Хорхе Рихтер.

«Мы ищем способы взаимовыгодного сотрудничества с разными странами, и если для этого требуется назначение послов, то такой вопрос будет рассмотрен в приоритетном порядке», — цитирует его РИА Новости.

Так Рихтер ответил на вопрос о влиянии прихода к власти в США Джо Байдена на двусторонние отношения.

В ноябре 2020 года президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна рассчитывает на улучшение отношений с США после победы Джо Байдена на выборах главы государства.