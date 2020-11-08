Боливия рассчитывает на улучшение отношений с США

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Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна рассчитывает на улучшение отношений с США после победы Джо Байдена на выборах главы государства.
Боливия рассчитывает на улучшение отношений с США
  • Reuters

«Американский народ участвовал в демократических выборах, в результате которых были избраны президент Джо Байден и первая женщина вице-президент Камала Харрис. С новым правительством мы прогнозируем лучшие отношения, что приведет к благополучию наших народов», — написал Арсе в Twitter.

Ранее Бывший президент Боливии Эво Моралес прокомментировал президентские выборы в США. По мнению политика, Америкой на самом деле правят транснациональные компании и капитализм, а не избранные народом представители. 

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