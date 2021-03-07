Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»
- РИА Новости
Отмечается, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
В РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник V» «одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек».
«По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», — говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в чрезвычайных ситуациях.
1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.