Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии.

Отмечается, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник V» «одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек».

«По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в чрезвычайных ситуациях.

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.