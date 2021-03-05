В ЕК заявили о наличии у стран ЕС права покупать «Спутник V»

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны — члены Европейского союза имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину.
В ЕК заявили о наличии у стран ЕС права покупать «Спутник V»
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«Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, касающийся закупок странами ЕС российской вакцины.

Мамер подчеркнул, что в таких случаях страны Евросоюза «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной экспертизе регистрационного досье вакцины «Спутник V».

1 марта Словакия стала второй страной в ЕС, которая решила зарегистрировать на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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