Политолог оценил сообщения СМИ о возможных санкциях против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк заявил в беседе с RT, что России стоит ожидать новых санкций со стороны западного сообщества, поскольку этим странам необходимо поддерживать антироссийскую риторику на высоком уровне.

«Мне кажется, что Соединённые Штаты и Великобритания действительно готовы реализовать дополнительный санкционный виток в отношении нашей страны. Конечно, скорее всего, это коснётся в первую очередь конкретных персон, но мы прекрасно понимаем, что реальных оснований вводить санкции в отношении нашей страны, тем более говоря о так называемом применении химического оружия, абсолютно нет», — пояснил Данюк.

Он добавил, что санкции используются Западом для того, чтобы отвлечь общество в этих государствах от собственных проблем.

Кроме того, по словам Данюка, им нужно постоянно на высоком уровне поддерживать антироссийскую риторику.

«Если ты этого не делаешь, если ты периодически не вводишь санкции (неважно, какой повод), то тогда серьёзность твоих намерений перестают воспринимать, начинают думать, что ты сам в эти обвинения не веришь. Поэтому это такой маховик, который должен всегда крутиться, а для того, чтобы он всегда крутился, нужно, чтобы периодически возникали поводы», — объяснил специалист.

По мнению Данюка, России не стоит опасаться новых санкций.

«Это не первые санкции и далеко не последние. Я думаю, что попытка с помощью инструментов недобросовестной конкуренции нашу страну как-то затормозить, затормозить её развитие, она продолжится и дальше, и поводы будут изыскивать самые разные изощрённые», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России по поводу наличия у неё химического оружия безосновательны и голословны.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Отмечалось, что США планируют ввести дополнительные ограничения в случае, если Москва «не откажется от применения химического оружия».