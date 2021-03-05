ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщил генеральный директор Минздрава ЮАР Сандил Бутелези.
«Около 18 стран Африки могут воспользоваться вакциной, которая не подходит для преобладающего в ЮАР штамма коронавируса», — цитирует его ТАСС.
В начале февраля власти ЮАР решили временно остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку исследование показало его низкую эффективность от южноафриканского штамма.
Американская компания Moderna, в свою очередь, заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от южноафриканского штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.