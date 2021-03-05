ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca

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ЮАР намерена продать или обменять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, которая оказалась неэффективной против нового штамма коронавируса, появившегося в Южно-Африканской Республике.
ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщил генеральный директор Минздрава ЮАР Сандил Бутелези.

«Около 18 стран Африки могут воспользоваться вакциной, которая не подходит для преобладающего в ЮАР штамма коронавируса», — цитирует его ТАСС.

В начале февраля власти ЮАР решили временно остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку исследование показало его низкую эффективность от южноафриканского штамма.

Американская компания Moderna, в свою очередь, заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от южноафриканского штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.

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