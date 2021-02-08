ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca

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Власти ЮАР решили временно остановить реализацию плана по вакцинации с помощью препарата от корнавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Звели Мкхизе.

«Вакцина AstraZeneca у нас останется... до тех пор, пока учёные не дадут нам четко понять, что мы должны делать... Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины», — отметил он.

Мкхизе отметил, что комитет исследователей решит, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, пока план вакцинации с помощью данной вакцины будет заморожен.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.

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