Россия предложила возобновить контакты между военными стран Арктики

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Диалог о вопросах безопасности между представителями генштабов стран Арктического региона, приостановленный с 2014 года, может быть начат с экспертных дискуссий, заявил посол по особым поручениям российского МИД и старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
Россия предложила возобновить контакты между военными стран Арктики
  • Pixabay

«Мы можем подумать о том, чтобы вернуться к диалогу с уровня военных экспертов», — приводит ТАСС слова Корчунова на VI Международной конференции «Арктика-2021».

Он отметил, что эксперты — это те, кто оценивает риски и угрозы для военной безопасности своих стран.

По его словам, в России уже созданы инструменты и институты, занимающиеся проблемой «мягкой» безопасности в Арктике.

11 февраля стало известно, что МЧС России планирует создать в российской Арктической зоне опытный экспериментальный комплексный Арктический центр.

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