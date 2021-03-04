Россия предложила возобновить контакты между военными стран Арктики
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«Мы можем подумать о том, чтобы вернуться к диалогу с уровня военных экспертов», — приводит ТАСС слова Корчунова на VI Международной конференции «Арктика-2021».
Он отметил, что эксперты — это те, кто оценивает риски и угрозы для военной безопасности своих стран.
По его словам, в России уже созданы инструменты и институты, занимающиеся проблемой «мягкой» безопасности в Арктике.
11 февраля стало известно, что МЧС России планирует создать в российской Арктической зоне опытный экспериментальный комплексный Арктический центр.