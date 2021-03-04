Во Франции заявили о наличии британского штамма у 60% больных COVID-19

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Британский штамм коронавирусной инфекции выявлен у 60% пациентов с COVID-19, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Во Франции заявили о наличии британского штамма у 60% больных COVID-19
  • Reuters

«Британский вариант представляет более 60% заражений», — цитирует его РИА Новости.

По словам французского премьера, распространение COVID-19 в стране ускорилось за последние две недели.

«Естественно, я не удовлетворён, потому что это всё ещё рост, но ясно, что мы не сталкиваемся, по крайней мере на данном этапе, с экспоненциальным ростом эпидемии, как предсказывали некоторые модели», — добавил Кастекс.

Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что британский штамм COVID-19 зафиксирован в 43 странах Европы.

При этом он стал доминантным в Великобритании, Дании и Германии, где составил не менее 50% случаев заболевания.

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