В Польше заявили об отсутствии намерения приобретать «Спутник V»

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Варшава не намерена приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик.
В Польше заявили об отсутствии намерения приобретать «Спутник V»
  • РИА Новости

«Если говорить о российской вакцине, то мы не предусматриваем приобретение этого препарата», — цитирует его ТАСС.

В январе в Польше заявляли, что в правительстве не обсуждался вопрос приобретения «Спутника V».

В настоящее время Польша получает три вакцины от коронавируса — американо-немецкую Pfizer/BioNTech, американскую Moderna и британско-шведскую AstraZeneca. Около 1,7 млн человек получили первую дозу вакцины, а свыше 865 тыс. — обе.

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