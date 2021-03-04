В Польше заявили об отсутствии намерения приобретать «Спутник V»
- РИА Новости
«Если говорить о российской вакцине, то мы не предусматриваем приобретение этого препарата», — цитирует его ТАСС.
В январе в Польше заявляли, что в правительстве не обсуждался вопрос приобретения «Спутника V».
В настоящее время Польша получает три вакцины от коронавируса — американо-немецкую Pfizer/BioNTech, американскую Moderna и британско-шведскую AstraZeneca. Около 1,7 млн человек получили первую дозу вакцины, а свыше 865 тыс. — обе.