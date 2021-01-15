В Польше прокомментировали возможность поставок вакцины «Спутник V»
- Reuters
Комментируя это, Дворчик отметил, что «пока это чисто теоретический вопрос».
«Я не слышал, чтобы у нас внутри анализировался [вопрос о том], чтобы в рамках двустороннего или многостороннего соглашения приобретать вакцину «Спутник V», — цитирует польского чиновника ТАСС.
12 января в Польшу доставили первую партию вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.
Как заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, страна закупила 60 млн доз вакцин от шести производителей.