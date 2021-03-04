В ВОЗ оценили начало экспертизы вакцины «Спутник V» в ЕС

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге прокомментировал начало экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно большой и успешный опыт в разработке вакцин. Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю это (начало экспертизы) очень долгожданным событием», — цитирует ТАСС Клюге.

Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также сообщалось, что Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V».