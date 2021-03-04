В ВОЗ оценили начало экспертизы вакцины «Спутник V» в ЕС

Короткая ссылка
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге прокомментировал начало экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
В ВОЗ оценили начало экспертизы вакцины «Спутник V» в ЕС
  • Reuters

«Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно большой и успешный опыт в разработке вакцин. Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю это (начало экспертизы) очень долгожданным событием», — цитирует ТАСС Клюге.

Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также сообщалось, что Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить