Лавров заявил о «точке замерзания» в отношениях России и Британии

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В последние годы правительство Великобритании сохраняет жёсткий антироссийский курс и наращивает санкционное давление на Москву, градус отношений двух стран уже «на точке замерзания». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль».

Глава МИД констатировал, что брексит не стал фактором нормализации диалога между Лондоном и Москвой.

«За минувший после брексита год англичане трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций», — напомнил Лавров.

Он добавил, что Лондон последовательно предпринимает «абсолютно ничем не обоснованные выпады» против Москвы.

«Используют в публичном пространстве жёсткую антироссийскую риторику. В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус» отношений — на точке замерзания», — заявил министр.

Вместе с тем он отметил, что Россия остаётся открыта для развития взаимодействия с Великобританией «настолько, насколько к этому готов Лондон».

В конце декабря 2020 года Россия расширила санкционный список в отношении Британии «в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей».

2 марта состоялись переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и послом Британии Деборой Броннерт.

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