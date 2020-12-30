Россия расширила санкционный список в отношении Британии

В МИД России сообщили о расширении санкционного списка в отношении британских граждан.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Дебора Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей... российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято из-за британских санкций в отношении граждан России, введённых «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным».

В соответствующий российский список вошли те, «кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности».

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России.