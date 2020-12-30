Россия расширила санкционный список в отношении Британии
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Дебора Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей... российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — говорится в заявлении.
Отмечается, что решение было принято из-за британских санкций в отношении граждан России, введённых «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным».
В соответствующий российский список вошли те, «кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности».
Ранее сообщалось, что посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России.