Замглавы МИД России провёл переговоры с британским послом
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Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня ООН, международной и региональной проблематики с акцентом на ситуацию, складывающуюся в Сирии и Мьянме, а также подготовки конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (1—12 ноября с. г.)», — говорится в сообщении на сайте МИД.
В декабре в МИД России сообщили о расширении санкционного списка в отношении британских граждан.