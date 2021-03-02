Замглавы МИД России провёл переговоры с британским послом

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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт обсудили актуальные вопросы повестки дня, а также ситуацию в Сирии и Мьянме.
Замглавы МИД России провёл переговоры с британским послом
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня ООН, международной и региональной проблематики с акцентом на ситуацию, складывающуюся в Сирии и Мьянме, а также подготовки конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (1—12 ноября с. г.)», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В декабре в МИД России сообщили о расширении санкционного списка в отношении британских граждан.

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