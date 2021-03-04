В Кремле прокомментировали запросы других стран на поставку вакцины

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Россия делает всё возможное для удовлетворения потребности своих собственных граждан в вопросах вакцинации, а во вторую очередь — для обеспечения запросов других стран на поставку препарата от коронавируса, однако это не гуманитарная помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали запросы других стран на поставку вакцины
  • © РИА Новости / Магда Гибелли

Так он ответил на вопрос, в каком формате возможны поставки российской вакцины Словакии.

«Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает всё возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, а во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств», — сказал Песков.

Он подтвердил, что есть намерение «словацких партнёров и коллег получить эту вакцину» и РФПИ будет удовлетворять их потребности.

«Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V».

Как отмечал замглавы МИД России Александр Грушко, некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине, готовы ограничиться национальной сертификацией препарата.

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