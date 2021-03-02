Косачёв высказался о методах действия «коллективного Запада»

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Председатель комитета по международным делам в Совфеде Константин Косачёв в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал методы действия США и Европы во внешнеполитических вопросах.
Косачёв высказался о методах действия «коллективного Запада»
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«Я знаю, для чего на самом деле санкции. Санкции сейчас — это инструмент сдерживания геополитических конкурентов», — сказал сенатор.

Он также отметил, что коллективный Запад рассматривает мир «как некий набор закрытых консервных банок, которые стоят на полке».

«И когда нужно какую-то страну достать, с полки снимается эта консервная банка, она вскрывается и потрошится… То есть эту банку разбирают до молекул — и выясняется, что здесь всё плохо», — добавил он.

Косачёв также подчеркнул, что «другие банки просто не трогают».

«А трогают эту конкретную по одной простой причине: в любой стране есть проблемы, но когда кому-то — в данном случае коллективному Западу — хочется в данной конкретной стране поменять политику и внутреннюю, и внешнюю (а значит, поменять руководство), надо обязательно людям в этой стране внушить мысль, что им хуже, чем другим», — заявил он.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

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