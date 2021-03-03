Чижов прокомментировал новые санкции ЕС против России

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Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире RT прокомментировал новые санкции Европейского союза против России.
Чижов прокомментировал новые санкции ЕС против России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Евросоюз (полагаю, вследствие злоупотребления известным принципом европейской солидарности) поддержал ничем не подкреплённые заявления», — сказал дипломат.

По его словам, эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права.

«Это не санкции. В соответствии с международным правом санкции — это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН. Всё остальное можно считать односторонними ограничительными мерами, нелегитимными по определению»,— отметил Чижов.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

Чижов отмечал, что деструктивные действия Брюсселя не останутся без соответствующего ответа Москвы.

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