Чижов прокомментировал новые санкции ЕС против России

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире RT прокомментировал новые санкции Европейского союза против России.

«Евросоюз (полагаю, вследствие злоупотребления известным принципом европейской солидарности) поддержал ничем не подкреплённые заявления», — сказал дипломат.

По его словам, эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права.

«Это не санкции. В соответствии с международным правом санкции — это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН. Всё остальное можно считать односторонними ограничительными мерами, нелегитимными по определению»,— отметил Чижов.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

Чижов отмечал, что деструктивные действия Брюсселя не останутся без соответствующего ответа Москвы.