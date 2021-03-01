В США выразили надежду на сотрудничество с КНР по теме климата

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона надеется на двустороннее сотрудничество с КНР по теме климата.
В США выразили надежду на сотрудничество с КНР по теме климата
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила на брифинге.

«Наши отношения очень сложные. Есть сферы, где у нас есть значительные расхождения, в частности, это касается прав человека. Но есть и сферы, где мы сможем работать в духе сотрудничества, например в вопросах борьбы с изменением климата», — отметила она.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что у американской стороны есть темы для сотрудничества с Россией в Совбезе ООН.

27 февраля постпред США при ООН провела встречу с постпредами при ООН России и Китая Василием Небензей и Чжан Цзюнем.

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