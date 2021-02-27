Новый постпред США в ООН встретилась с коллегами из России и Китая

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с постпредами России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского постпредства Оливию Далтон.

«Посол обсудила предстоящее председательство США в Совете Безопасности и комплексную работу Совбеза в сфере борьбы с глобальными вызовами, в том числе тему прав человека и изменения климата, а также сферы, представляющие общий интерес для будущего сотрудничества в ООН», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее Томас-Гринфилд встретилась с главами миссий Великобритании и Франции в ООН и обсудила с ними общие приоритеты.

США с 1 марта на месяц станут председателем СБ ООН.

Ранее сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на место постоянного представителя страны при ООН.