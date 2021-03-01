Постпред США при ООН заявила о наличии тем для сотрудничества с Россией
- Reuters
«У нас есть разногласия, и большинство из вас знает, в чём они заключаются, но у нас также есть области, где мы надеемся сотрудничать с русскими. В частности, мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру», — цитирует её ТАСС.
Также дипломат добавила, что с нетерпением ждёт совместной работы с российским коллегой Василием Небензей.
Ранее Томас-Гринфилд провела встречу с постпредами при ООН России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.